Van por la gloria europea: Lyon de Christiane Endler ya tiene grupo para la Champions League Femenina 2021-22

Durante la jornada de este lunes se realizó el sorteo de la fase de grupos para la Champions League Femenina 2021-2022, edición en donde la arquera chilena Christiane Endler competirá defendiendo el arco del Olympique de Lyon de Francia.

El cuadro de la guardameta y capitana de La Roja quedó en el Grupo D junto al Bayern Múnich de Alemania, BK Häcken de Suecia y Benfica de Portugal.

En el resto de los grupos, destacan los equipos poderosos que son cabezas de serie como el último subcampeón, Chelsea, en el A, PSG en el B y el vigente campeón Barcelona en el C.

Christiane Endler tendrá un gran desafío con el Olympique de Lyon de poder conseguir la Champions League, puesto que el elenco francés es el equipo que más veces ha salido campeón en el torneo (siete ocasiones).

En la edición anterior, “La Leonas” solo llegaron a los cuartos de final y quedaron eliminadas en manos del PSG con la chilena en el arco parisino.

Además, Tiane irá por su revancha en el certamen europeo, ya que con el conjunto de París rozó la final en la temporada pasada tras perder en las semifinales con el FC Barcelona, escuadra que terminó por consagrarse campeón.

Grupo A: Chelsea (Inglaterra), Wolfsburgo (Alemania), Juventus (Italia), Servette (Suiza)

Grupo B: París Saint-Germain (Francia), Breidablik (Islandia), Real Madrid (España), Kharkiv (Ucrania)

Grupo C: FC Barcelona (España), Arsenal (Inglaterra), Hoffenheim (Alemania), Koge (Dinamarca)

Grupo D: Bayern Múnich (Alemania), Olympique de Lyon (Francia), Häcken (Suecia), Benfica (Portugal)

