Diego Valencia y su especial homenaje tras marcarle un golazo a Curicó Unido: “Va para el Gato Silva”

El delantero de Universidad Católica, Diego Valencia, culminó un partido redondo ante Curicó Unido en el sur, después de anotar un verdadero golazo durante el segundo tiempo, tanto que ayudó a la UC a llevarse tres puntos de oro ese domingo.

Después que finalizó el cotejo, el ariete habló con los micrófonos de TNT Sports, instancia donde quiso hacerle un homenaje a Francisco Silva, quien hace poco anunció su retiro del fútbol profesional.

“La verdad es que la dedicación va para el Gato Silva, hice el ‘6’ por él. Es una persona especial para el club y es un gran amigo. Él me ayudó mucho y me aconsejaba, me hablaba de lo lindo que era la selección y estoy contento por lo que él logro”, lanzó el ariete.

En esa línea, Valencia cerró diciendo que “me tomó por sorpresa su decisión, fue chocante para mi porque soy muy buen amigo de él y lo quiero mucho. Es una pena que se retirara por las lesiones”.

Cabe consignar que en lo futbolístico, la UC escaló hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones, quedando a solo dos unidades del líder Colo Colo.