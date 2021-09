Javier Parraguez sobre su revancha en Colo Colo: “Este momento lo veo como algo del destino”

En los últimos partidos de Colo Colo, Javier Parraguez ha sido uno de los nombres que se ha reencontrado con los minutos en cancha y ha podido responder con asistencias y un gol. Hoy, en conferencia de prensa, el delantero habló sobre su actual momento con los albos y explicó el por qué decidió quedarse en Macul.

“Puede que esta sea mi revancha, pero es algo que uno hace ha diario, se prepara siempre para cuando le toque y este momento lo veo como algo del destino, que me haya tocado jugador una final y estos partidos importantes. Eso es producto del trabajo que hice mientras no me tocaba”, aseguró el “Búfalo”.

Sobre las razones para seguir siendo jugador del “Cacique” pese a las ofertas que tuvo, Parraguez señaló que optó por “querer pelearla, saber que nada es fácil y cuando más cuesta, más se disfruta. Fueron las cosas que me motivaron a querer quedarme y también estaba el sueño de poder levantar una copa con el club”.

En cuanto a la presión de Gustavo Quinteros por traer un nuevo delantero, el atacante de 31 años comentó que “siempre uno tiene que estar disponible para cuando lo ocupen. De mi parte siempre están las ganas de querer estar en el equipo titular y si no es así, como alternativa. Si traen a alguien o no, uno tiene que estar preparado al 100% cuando le toque”.

“Lo importante es que estamos ahí, punteros, queremos seguir punteros y alargar la distancia para poder tomar esta recta final con mucho entusiasmo. Venimos de levantar una copa”, agregó el exHuachipato.

Además, Javier Parraguez reveló que su madre, hincha de Colo Colo, le sigue pidiendo que mejor su rendimiento para asegurar la titularidad con los albos.

“Mi mamá todavía me reta. Siempre hablo con ella y con la gente que me rodea. Habían hartos sentimientos encontrados ahí porque no estaba siendo considerado y ella lo ve por su hijo y por su equipo favorito. Hubieron hartas charlas de por medio”, concluyó el ariete del “Cacique”.