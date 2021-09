DT del Blackburn por ausencia de Ben Brereton en la Roja: “No creo que el club haya hecho nada malo”

Dicen que del amor al odio hay un paso, y es lo que podría relatar perfectamente la relación del Blackburn Rovers con nuestro país. Los ingleses se ganaron el cariño de la parcialidad nacional por Ben Brereton durante la Copa América 2021, pero ahora la situación cambió.

La negativa de los ingleses para permitir que Ben Brereton viniera a defender los colores de la Selección Chilena de Fútbol para la fecha triple de las Clasificatorias, hizo cambiar todo el panorama de amor que había entre el cuadro inglés y los hinchas de la Roja.

En ello, el entrenador del Blackburn Rovers Tony Mowbray, volvió a insistir en que el club hizo lo adecuado al no permitir que el ariete viniera a defender los colores de la Roja “no creo que el club haya hecho nada malo, era algo que teníamos que resolver. Si le permitimos ir, se perdería seis partidos. Es muy triste porque lo que él quiere es jugar fútbol y está en medio de todo, pero creo que entiende”, dijo.

Dentro de las repercusiones que generó la negativa de liberar a Ben Brereton estuvo el castigo que aplicará FIFA a los clubes ingleses, por lo que Tony Mowbray mostró su preocupación al no saber si podrá contar con el ariete chileno para la fecha de este fin de semana en la Championship.

“Nosotros estamos viendo, le he pedido al secretario del club que me haga saber si podrá jugar, pero pronto porque tengo que preparar al equipo. Así que no paré al equipo hoy, porque no sé si Brereton podrá estar o no. Prepararé al equipo mañana y espero que tengamos una respuesta definitiva si Brereton podrá jugar”, explicó en adiestrador.

📺 RoversTV: Tony Mowbray confirmed that the club is expecting @benbreo to be unavailable for selection for the next two fixtures.

🔜 Watch the full interview, on RoversTV, later today.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/ZvUPZ8M77v

— Blackburn Rovers (@Rovers) September 9, 2021