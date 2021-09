Humberto Suazo fue presentado en Raya2 de México: “No me imagino otra cosa que ser un aporte en el equipo”

Lo que partió como un rumor, se terminó transformando en realidad. Luego de que hace algunas semanas fuera confirmada su salida de Deportes La Serena, el pasado lunes Raya2 Expansión de México ratificó a Humberto Suazo como refuerzo para lo que resta de temporada.

Después de una semana como nuevo jugador del cuadro mexicano, recién este martes “chupete” fue oficializado por la directiva de Raya2 y en conferencia de prensa, el delantero nacional tuvo palabras para su regreso a Norteamérica.

“No me imagino otra cosa que ser un aporte en el equipo de Expansión, es una gran responsabilidad ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Liderar un plantel joven es importante, no cometer los errores. Estoy consciente del trabajo que hay que hacer con el equipo”, partió comentando.

Agregó que: “veo que mis compañeros, los jóvenes, están esperanzados en dar el salto, pero les hice saber desde el primer día que primero, para estar entrenando en el primer equipo, deben de hacerlo bien en la Expansión, aquí deben de crecer. No me pasa por la mente en el primer equipo, yo me preocupo en estar bien físicamente y estar bien para Raya2“, aseveró Humberto Suazo.

Respecto a su vuelta a México, el exgoleador de la Selección Chilena sostuvo que “dejé muchos amigos aquí en la ciudad, desde los directivos hasta jugadores. Antes tenía un carácter más difícil, hoy es diferente. Me agrada mucho ver cómo han cambiado las cosas, El Barrial, son instalaciones tremendas y me gusta mucho que hayan confiado en mí, estoy aquí para ayudar dentro y fuera de la cancha”, indicó.

Al finalizar, tuvo palabras para su regreso a Monterrey “me gustaría que mis hijas jugaran aquí, todo a su debido tiempo, Nos estamos adaptando nuevamente a esta linda ciudad”, cerró el exdelantero de Deportes La Serena y Colo Colo, entre otros.

Mira la presentación de Humberto Suazo en México