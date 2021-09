Jornada de goleadas para las potencias en las clasificatorias europeas a Qatar 2022

Por una nueva jornada de las clasificatorias europeas al Mundial de Qatar 2022, las potencias del Viejo Continente tuvieron una jornada llena de goles en la búsqueda de ir a la próxima Copa del Mundo.

En Badajoz, los de Luis Enrique dejaron atrás la derrota ante Suecia y golearon a la débil selección de Georgia por 4-0.

Con tantos de José Luis Gayá, Carlos Soler, Ferrán Torres y Pablo Sarabia, España se situó como líder del grupo B con 10 unidades.

La “Mannschaft” no tuvo piedad con su rival en Stuttgart y aplastó a Armenia por 6-0 para consolidarse como puntero del grupo J.

Con doblete de Serge Gnabry y otros tantos de Marcos Reus y Timo Werner, Alemania ya goleaba 4-0 al término de primer tiempo. Los goles de Jonas Hofmann y Karim Adeyemi terminaron por cerrar el “set” teutón.

Los subcampeones de Europa no tuvieron mayores problemas en Wembley para vencer 4-0 a Andorra.

Con doblete de Jesee Lingard, un penal de Harry Kane y otro tanto de Buyako Saka, Inglaterra sacó ventaja para ser puntero del grupo I.

The key stats from today's win against Andorra at @wembleystadium! 👊#ThreeLions | @GoogleCloud_UKI pic.twitter.com/eH7fCt1qtg

— England (@England) September 5, 2021