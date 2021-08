A detalles de volver a Chile: Valladolid confirma acuerdo para que Fabián Orellana salga del club esta temporada

El esperado regreso de Fabián Orellana a Chile está a punto de concretarse, esto debido a que desde su club, el Real Valladolid, confirmaron que ya hay acuerdo para que el delantero nacional logre rescindir su contrato y quedar libre en esta presente temporada.

El propio director deportivo del cuadro español, Fran Sánchez, señaló que “a partir de mañana a las 12 de la noche saldremos de dudas. Son jugadores que ellos saben su situación. Orellana es verdad que está más cerca de salir, está prácticamente cerrado, es una de las cosas que el abogado está formalizando”.

Sobre el próximo equipo del atacante chileno, Sánchez aseguró que “el destino no lo sé, por eso no quería decir detalles porque aún no está cerrado hasta que no esté todo firmado. Hemos llegado a un acuerdo verbal con él y veremos si los documentos deben estar bien y pronto formalizarlo”.

Pese al desconocimiento que mencionó el director deportivo del Real Valladolid, según pudo conocer ADN Deportes, Universidad Católica es el elenco de Chile que busca la negociación por el “Poeta” para incorporarlo como flamante refuerzo para esta segunda rueda del Torneo Nacional 2021.

Además, Colo Colo estaba interesado en el jugador de 35 años, sin embargo, desde el directorio de Blanco y Negro descartaron la posibilidad de que Fabián Orellana llegue a Chile como fichaje del “Cacique”, ya que al interior del club no hubo consenso en relación a las condiciones económicas solicitadas por el futbolista.

Las próximas horas serán claves para conocer el nuevo destino del exAudax Italiano, quién podría retornar al fútbol chileno luego de once años haciendo patria en España.