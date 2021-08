Diogo de Oliveira sueña en fichar por Colo Colo: “Es un equipo muy grande”

El goleador de Plaza Colonia de Uruguay, Diogo de Oliveira, podría convertirse en el anhelado delantero que hace mucho tiempo se encuentra buscando Colo Colo tras la partida de Martín Rodríguez a Europa.

El futbolista brasileño de 24 años y que se encuentra en un gran momento en Uruguay, reconoció en conversación con Dale Albo que le seduce mucho la idea de llegar al Cacique, asegurando que es uno de los clubes más grande de América.

Al respecto, el ariete comenzó diciendo que “me llegaron algunas noticias, pero yo no he sabido de nada, quizás mi representante algo tiene. Me gustaría mucho estar en Colo Colo, es un equipo muy grande, pero hasta ahora no me ha llegado nada. Si tienen interés creo que lo han estado hablando con mi representante, pero él no habló conmigo”.

En esa misma línea, recalcó: “Hay muchos comentarios en mis redes sociales. Mucha gente está comentando en mis fotos y ya se ve un cariño muy grande. Da para sentir el calor de los hinchas de Colo Colo, eso está buenísimo. La única referencia de jugadores que estuvieron ahí es de Jorge Valdivia, porque a él lo vi mucho en Brasil”.

Por último, De Oliveira cerró diciendo que “estoy en mi mejor momento, paso un momento mágico y lindo, disfrutando de cada partido que he jugado con Plaza. Yo soy un 9 de área pero que también salgo a jugar mucho fuera de ella, soy rápido y tengo un poco de habilidad“.

Cabe consignar que Gustavo Quinteros dio el visto bueno para la llegada de Oliveira, aunque su fichaje está condicionado sobre lo que ocurra con Fabián Orellana, quien también interesa mucho en Colo Colo.