Selección Chilena: quién es Robbie Robinson, la gran sorpresa de Martín Lasarte en la nómina de la Roja

Mucha sorpresa causó en la nómina de la Roja la inclusión de Robbie Robinson, a pesar que hace días se venía rumoreando sobre su eventual nominación para la triple fecha clasificatoria de septiembre.

Pero, ¿quién es Robbie Robinson Belmar, la nueva apuesta de Martín Lasarte en la Selección Chilena? El futbolista de 22 años nació en Camden, un pueblo de casi 70 mil habitantes, en Nueva Jersey, aunque su relación con el combinado criollos e debe a que su madre, Paula Belmar, es chilena, exactamente lo mismo que ocurre con Ben Brereton.

Sin embargo, lo que más seduce al cuerpo técnico de Martín Lasarte es la gran estatura del ariete (1.88 metros) y el gran presente que está teniendo en la MLS de Estados Unidos, donde se encuentra brillando junto al Inter de Miami. Además, comparte camarín con figuras de talla mundial, como el argentino Gonzalo Higuaín y el francés Blaise Matuidi.

La carrera de Robbie Robinson

¿Cómo ha sido la carrera de Robinson? En 2017 firmó un contrato con el Charleston Battery que disputaba la USL Championship. Hizo su debut profesional el 14 de junio entrando como suplente en el minuto 88 en una derrota por 3-2 ante el Atlanta United FC.

A comienzo de 2020 ganó el Trofeo Hermann que lo galardono como el mejor jugador de fútbol universitario de los Estados Unidos, mientras que en mayo de ese mismo año, fue nombrado Deportista del Año de la ACC, un premio para el mejor jugador masculino de todos los deportes en la Conferencia de la Costa Atlántica.

Ya en 2019 se hizo oficial su fichaje por el Inter de Miami, cuadro donde debutó el 1 de marzo de 2020 contra Los Ángeles FC.

Sus palabras sobre la Roja

Cabe consignar que el futbolista hace un tiempo atrás conversó con AS Chile y no ocultó sus ganas de aportar en un cuadro donde hay muchos futbolistas que admira.

“Mi madre es chilena. A los 20 años emigró a Estados Unidos. Ahí sacó su carrera, se hizo doctora, y conoció a mi padre. Yo nací en Carolina del Sur, tengo dos hermanas, y los tres jugamos fútbol. Ese es mi primer recuerdo: tener uno o dos años, y estar todo el día detrás de una pelota”, comenzó diciendo al medio nacional en aquella oportunidad.

En esa línea, cerró diciendo que “tengo una edad joven, y hasta que no juegue puedo tomar una decisión, pero hasta ahora Chile ha estado más interesado. Y a mí me interesa jugar ahí. Sería un orgullo para mi madre, y para mi familia (…) Sánchez me encanta, me gusta mucho también Vargas. Vidal, Medel. Tienen muy buenos jugadores. Realmente sería un sueño poder jugar con ellos”.