La historia del tuitero que pedía a Joaquín Larrivey para la U hace casi 11 años

Por Cristián Cavieres

Universidad de Chile quedaba eliminada de la Liguilla por Copa Libertadores en manos de Unión Española, en diciembre de 2010 con Gustavo Canales anotando tres en aquel 4-1 para Los Rojos. Terminaba así la era Gerardo Pelusso, la U requería de un nuevo centrodelantero y si bien, finalmente el propio delantero hispano terminaría reforzando a la U, hubo un hincha que realizó una particular publicación.

Y claro, si es que tras ese encuentro, Mario Órdenes en su cuenta de Twitter (una red que por esos días ya se había posicionado como una herramienta de información y visiones instantáneas) decidió llevar a cabo una particular solicitud. Ofuscado por la humillante derrota, decidió pedir desde su tribuna de hincha azul, que un delantero que la rompía por esos días en Huracán de Argentina.

A través de su cuenta, @Mario_Ordenes el aficionado publicó: “Azul Azul, tráiganse a 9 calado calado… se llama Joaquín Larrivey y juega en Huracán, pregunten precio, no debe ser caro, si no es ese…” dando cuenta que quizás ningún futbolista estaba capacitado para usar esa plaza de centro atacante. Si bien, el goleador ya no estaba en Huracán en aquel tiempo, sí fue pieza fundamental en el ascenso del “Globo” años antes.

ADN Deportes ubicó al hincha, quien tras casi once años sigue pendiente de todo lo relacionado con la U. Abogado de profesión, Mario recordó aquel momento.

Cuando escribiste el tuit la U había perdido con la Unión, llegó Canales pero tú pediste a Larrivey, ¿Por qué?

Yo veía mucho fútbol argentino y siempre me llamó la atención Larrivey, le decían “Bati” y llamaba la atención por su fortaleza, como Batistuta. En esa época también tengo muchos tuits haciendo referencia a que se fijaran en él. Cuando jugaba en Huracán fueron campeones antes, cuando tenía cerca de unos 25 años.

¿Qué te produce cuando Larrivey brilla en los partidos y traen a la memoria la referencia de tu publicación?

Me produce gracia, risa. No soy cercano a los medios de comunicación, soy abogado y me dedico a otras cosas, alejado del fútbol. Tenía muchos tuiteos relacionado a la U, pero ahora cada vez que Larrivey anota dos o tres goles en un partido, reflotan el tuit y me produce gracia.

¿Cuándo llegó el 2020 recordaste tu tuit?

Lo recuerdo, porque tenía muy fijo lo que era Larrivey en esa época y cuando lo contrataron tenía en mi archivo haber visto al jugador hace ya más de diez atrás.

¿Llegó tarde a la U?

Independiente de que haya llegado tarde, igualmente el fútbol chileno como está hay jugadores que tienen más de 35 años y rinden, eso sí sin importar la calidad de jugador que es Larrivey y no por nada pasó por Italia, España y Argentina. No queda más que disfrutarlo, ojalá le puedan renovar porque sin duda va a seguir rindiendo, ya que no tiene lesiones graves, se mantiene en forma y él mismo lo publica en sus redes sociales. Ojalá se pueda renovar y seguir en la U.

Una particular situación que se dio hace casi once años, cuando Larrivey ya rondaba en la cabeza de este aficionado azul y no se equivocó en su petición.