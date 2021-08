Gustavo Quinteros se mostró feliz tras nuevo triunfo de Colo Colo: “Formamos un equipo competitivo”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró sumamente contento tras el triunfo de los albos por 2-0 sobre Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental, que dejó al Cacique en el liderato exclusivo del Campeonato Nacional.

En conversación con TNT Sports, el DT sostuvo que “estamos conformes, felices, formamos un equipo competitivo, con chicos de la cantera, del club, unos se están asentando, otros deben madurar. Estamos en una posición que siempre pensamos y quisimos estar mientras no juegue La Calera”, agregó.

En esa línea, el estratego agregó: “El fútbol no es tan fácil. Es fácil formar un equipo para destruir que construir. El equipo juega bien, entienden lo que hacemos en los entrenamientos, los que entran cada partido y los que reemplazan a los que no están lo hacen muy bien. El equipo está rápido, está fuerte. No sé si hubiese firmado esto a principio de temporada, estamos jugando bien, un poco más arriba de las expectativas que teníamos, estoy orgulloso de dirigir a estos jugadores y a los chicos del club”.

Finalmente, Quinteros se refirió a los jugadores que podrían llegar durante los próximos días en Macul.

“No son refuerzos, se fueron Paredes y Blandi y debemos traer un delantero de área. Confío en los dirigentes. Y se fue Martín Rodríguez, que estuvo un par de meses y era refuerzo. Ya deberían estar acá los jugadores”.