Iván Morales y su momento en Colo Colo: “Si llega la Selección sería un sueño para mi”

Fue la gran figura en la goleada de Colo Colo sobre Unión Española por la ida de las semifinales de Copa Chile 2021 y sigue acumulando goles en la temporada. Iván Morales anotó un doblete en la nueva victoria del “popular”.

El ariete del “cacique” conversó con “Los Tenores” de ADN Deportes e hizo un repaso por su campaña en la temporada “ha sido un año positivo para mi, si bien lo empecé con algunas cosas, el trabajo ha estado super bien”, partió diciendo.

Respecto a la posibilidad de que llegue un centro delantero a competirle el puesto, Iván Morales sostuvo que “no me preocupa, estoy atento a jugar no más. Venga el venga la seguiré luchando, quiero hacer las cosas bien por el equipo”, dijo.

“Hay una muy buena relación entre los compañeros y con el cuerpo técnico, se refleja adentro de la cancha. Peleamos para que Colo Colo esté donde debe estar y así no estar pasando las cosas del año pasado”, agregó Iván Morales en la conversación con ADN Deportes.

La Selección Chilena para Iván Morales

Sus buenas actuaciones lo tienen en la mira de Martín Lasarte. El entrenador de la Roja podría nominar al goleador pensando en la fecha triple de las Clasificatorias, algo que Iván Morales comentó “estoy paso a paso, estoy preocupado de lo que podamos hacer el sábado y si llega la Selección sería un sueño para mi y si se da sería una oportunidad hermosa, pero estoy más preocupado de lo que pasa en Colo Colo”, sostuvo.

“Este año era importante para mi, para hacer las cosas bien y con un técnico que me dijo qué tenía que hacer para jugar. Me siento contento de estar jugando, de haber cambiado cosas en mi persona y de ser importante para el equipo”, complementó el goleador.

Sobre su relación con Gustavo Quinteros, Morales dijo que “tuvimos dos charlas fundamentales. Me dijo que estuviera tranquilo, que tenía su confianza, siempre fue bien sincero. Estoy seguro que si no hubiese cumplido con las cosas que me pidió, no hubiese jugado”, aseveró.

Al finalizar, analizó una posible final de Copa Chile ante el Coquimbo Unido de Esteban Paredes: “sería un lindo partido, pero doloroso por tener que ver a Esteban enfrentando al equipo. Siempre me ayudó mucho, siempre estaré agradecido”, cerró el ariete.