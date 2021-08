Guarello y reclamos de la barra de la U contra el plantel por no despedirse en el estadio: “Es una vergüenza que te amenacen por eso”

Este martes en conferencia de prensa, el arquero de la U, Fernando de Paul, pidió disculpas y explicó el por qué el plantel no se despidió de sus hinchas en el Estadio El Teniente tras derrota con Cobresal, situación que generó molestia en la barra, sin embargo, Juan Cristóbal Guarello criticó a los propios fanáticos azules.

“¿Esas disculpas son para los hinchas de la U? ¿Los que amenazaron? ¿Los que quemaron el Estadio Nacional el año pasado en la Copa Libertadores? ¿Para quién son las disculpas?”, comenzó señalando el periodista de ADN esta jornada en Los Tenores.

En este sentido, aseguró que “es bien enferma esta dinámica, que te amenacen y tengas que salir a pedir disculpas, como si los protagonistas fueran ellos, como si lo que más importa en el club sean ellos. Es una vergüenza que te amenacen por eso”.

“Me hubiera encantado que esta misma barra, tan sensible ante un grupo de jugadores que no se despidió, hubiese sacado un comunicado repudiando a ese grupo de delincuentes que quisieron quemar el Nacional el año pasado cuando la U jugó Libertadores, ¿quién carajos se creen?”, agregó Juan Cristóbal Guarello.

Además, el comentarista sostuvo que “ojalá esa misma barra le preguntara a Cristián Aubert quién compró a la U, a ver si son tan machos, a ver si les interesan las cosas de verdad y de fondo en el club”.

Por su parte, el panelista de Los Tenores, Francisco Mouat, estuvo en el El Teniente esa tarde y añadió que “no fue tema en el estadio. Es verdad que el equipo se fue molesto con ellos mismos por no haber hecho un partido digno. He visto mil veces salir al equipo sin despedirse, además éramos dos mil personas”.

“Lo de la barra me parece un tema fuera de lugar, un despropósito, no me parece tema, Fernando de Paul no debió haber dicho nada”, concluyó Mouat.