Fernando De Paul explicó el por qué la U no se despidió de sus hinchas: “Fue lamentable lo que pasó en el final”

Durante la jornada de este martes, el arquero de la Universidad de Chile, Fernando De Paul, habló en conferencia de prensa y explicó las razones por las cuales el plantel de la U no se despidió de los hinchas en el Estadio El Teniente tras la dura derrota contra Cobresal.

“Fue lamentable lo que pasó en el final, y lo voy a aclarar porque amerita aclararlo, no es excusa. Cuando termina el partido la bronca de perderlo puede estar, pero siempre somos de ir a despedir a nuestro público que nos apoya vayamos ganando o no, eso está claro”, comenzó señalando el meta del cuadro estudiantil.

En este punto, el “Tuto” comentó que tras el duelo, algunos futbolistas de la U fueron a conversar molestos con el árbitro. “Cuatro o cinco jugadores nos quedamos con impotencia por lo que había pasado. Cuando nos dimos cuenta, ya nos habíamos ido la mayoría. No es excusa y no es que no valoremos a la gente, no es que no nos sentimos felices porque ellos estén, pasó eso y se nos pasó”, sostuvo.

Además, De Paul tuvo palabras para referirse a las críticas en su contra por parte de la hinchada de la U. “Es un lugar donde generas muchas críticas, estar en un club así, hay gente que quiere que esté acá y otra gente no, como debe pasar a todos los jugadores pero estamos expuestos a eso”, indicó.

De cara al próximo duelo que tendrá la Universidad de Chile en el Torneo Nacional 2021, ante el puntero Unión La Calera, Fernando de Paul agregó que “es un rival que va a proponer seguramente y nosotros con nuestras armas trataremos de ganar, estoy seguro que vamos a ir a buscar un triunfo que nos dejaría a tres puntos de ellos”.