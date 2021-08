Kalule Meléndez se llena de confianza tras dura derrota de Cobreloa: “Voy a revertir esto”

El entrenador de Cobreloa, Rodrigo Meléndez, habló en conferencia de prensa tras la goleada por 4-0 que sufrió su escuadra ante Rangers en Talca, en duelo que fue válido por la fecha 15 de la Primera B.

“El proceso sigue intacto. Me hago responsable de la situación que estamos viviendo, que sabemos que no es cómoda. Me ha pasado sobreponerme a muchas situaciones difíciles en la vida, me tengo que hacer cargo de esta situación y estoy seguro que la voy a revertir“, comenzó diciendo el DT.

En esa línea, Kalule agregó: “Entiendo la molestia de la gente, lo tengo claro. No se han dado las cosas, pero hay muchos puntos en juego. Soy fuerte, soy un tipo que nada se le ha hecho fácil en la vida, y voy a seguir a cargo de este equipo”, añadió.

Finalmente, Meléndez tuvo palabras sobre el acto de indisciplina en el plantel que se destapó la semana pasada y que produjo que cuatro futbolistas no fueran citados para el cotejo.

“No me voy a referir a los ausentes, sino a los que estuvieron en cancha, que trataron de hacerlo lo mejor posible. Trataremos de darle una solución interna”, cerró.