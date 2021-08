Brian Fernández insiste en fichar por Colo Colo: “Tengo el celular prendido por cualquier llamado”

Luego de anotar 11 goles en 12 partidos defendiendo la camiseta de Unión La Calera, Brian Fernández parecía despegar finalmente su carrera futbolística. El delantero argentino la rompió en su primera experiencia en Chile y quiere volver para repetir.

Pero no quiere venir a Calera, si no que a Santiago para defender la camiseta de Colo Colo, opción que ha repetido hasta el cansancio tras partir a México y deambular por el fútbol argentino: “seria un gusto vestir la camiseta de Colo Colo”, partió diciendo en conversación con AS Chile.

“Estoy contento de tener esa relación con ellos. Recibo cariño diariamente en las publicaciones que hago y eso es muy importante para un futbolista. Siempre veo los partidos y estoy pendiente del club. Más de la mitad del pase es mía y la otra parte es de Colón. Si llega una oferta, quiero escucharla“, agregó el ariete argentino que hoy juega en Ferro Carril Oeste, en la Primera Nacional de Argentina.

Las opciones que tuvo Brian Fernández para jugar en Colo Colo

En la conversación, Fernández aseguró que en el 2018 estuvo cerca de recalar en Macul: “me llamó Agustín Orión, pero yo tenía que esperar hasta diciembre. Eran seis meses más”, partió diciendo.

“Me preguntó si tenía ganas de ir. Le dije ‘claro, ¿Cómo no voy a querer ir, Agustín?’. Estuve cerca, pero no se dio. Llegó una oferta desde México (Necaxa) y tomé esa decisión porque me convencía. Sentía que debía dar un paso más”, complementó el trasandino.

Es más, Fernández incluso adelantó cómo sería defender la camiseta de Colo Colo en un Superclásico ante la U: “ese partido es como un River-Boca de Argentina. Sería hermoso jugarlo en algún momento y me gustaría anotarle goles a la U“, aseveró.

“Ya me tocó enfrentarla y le marqué un doblete (6-1). Aunque también le hice a Colo Colo en el Monumental. Tuve la confianza de marcar en todos los partidos. Ojalá me puedan llamar porque yo estoy dispuesto y quiero seguir mi racha en Chile. Tengo el celular prendido por cualquier llamado“, agregó el ariete.

Al finalizar, aseguró que de venir a Chile no sería para reemplazar a Nicolás Blandi: “yo soy diferente a los demás. Yo soy Brian Fernández. No me comparo con otras personas. Yo sé que donde fui, pude rendir de la mejor manera, sea club grande o club chico. Me adapto de buena manera a los clubes. Me adapto a los goles muy rápidamente”, cerró el argentino.