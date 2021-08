Arturo Vidal, Fàbregas, Conmebol y más: las reacciones que dejó la salida de Lionel Messi del Barcelona

Este jueves estalló una bomba que remeció al mundo del deporte. Barcelona hizo oficial la salida de Lionel Messi, esto tras no haber concretado las negociaciones para un nuevo contrato.

A través de un comunicado, el cuadro “Culé” aseguró que “a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”.

“Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”, explicaron los “Blaugranas” para justificar la partida del trasandino.

Tras este impactante hecho, fueron varias las reacciones en el mundo del deporte, incluso, Arturo Vidal se refirió al tema.

El “King” fue entrevistado por las redes sociales del Rodelindo Román y sobre la salida de Messi señaló “me vengo recién enterando después del entrenamiento de Inter, me sorprendió. Voy a hablarle por si quiere venir a Rodelindo (entre risas)”.

Además del volante chileno, otro excompeñero de “Leo” se pronunció frente a la noticia. El español Cesc Fàbregas publicó a sus historias de Instagram un video del astro argentino y escribió “gracias por hacerme disfrutar”.

En el caso sudamericano, la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores aprovechó el momento y le mandó un tentativa invitación a la “Pulga”. “Leo Messi, te esperamos para jugar la Gloria Eterna”, fue el tuit del certamen continental.

