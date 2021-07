Sebastián Pereira y el presente de Everton: “Todos tienen la humildad para pelarse el lomo en cada partido”

El defensor Sebastián Pereira, conversó con “Los Tenores” tras haber anotado en la victoria 2-0 de Everton sobre Audax Italiano en Rancagua. “Estoy feliz porque los goles le dan un agregado a mi juego”, arrancó diciendo.

Everton suma ya 12 partidos sin perder entre Copa Chile y Torneo Nacional, algo que Sebastián Pereira explica en el buen trabajo que realiza Roberto Sensini en la banca.

“El profe me ayuda con su experiencia para jugar en línea de 3 en defensa, en la que no había jugado nunca. Es bien relajado, sabe llegar, me aporta lo que más puede (…) “Faltaba afiatarse, había muchos jugadores nuevos. El profe encontró el sistema que mejor le acomoda al equipo y así se ha visto reflejado“, expresó el jugador de 22 años.

Ahora, más allá de las labores del cuerpo técnico, también destacó el nivel del plantel oro y cielo. “El equipo está sólido y todos están entrando de muy buena manera. Vamos pasito a pasito. Todos tienen la humildad para pelarse el lomo en cada partido“, narró el defensor de Everton.

Los conceptos de Sebastián Pereira para compañeros y rivales en defensa

El buen rendimiento del central nacido en Valparaíso ya hace que muchos lo candidateen como un futuro integrante de la zaga de la selección chilena. Algo que él se toma con mesura.

“La selección te abre las puertas para salir del país, es importante tener un roce. No es una mochila. Uno se ilusiona, pero con los pies en la tierra“, aseguró Sebastián Pereira, quien comentó de su relación con uno que ya ha tenido experiencia en partidos de la Roja: Daniel González, defensa de Santiago Wanderers.

“Vive a 3 minutos mío, y nuestras familias son muy cercanas, jugamos juntos cuando era chico. Hice divisiones menores en Wanderers entre 10 y 12 años. Dejé de ir porque no me tomaban en cuenta. Y de ahí me fui a Everton”, explicó.

Al cierre de la conversación con “Los Tenores”, Pereira destacó el apoyo de Julio Barroso en el centro de la zaga de Everton.

“Siempre me está aconsejando y apoyando. En el grupo transmite su experiencia y saber llevar diferentes momentos. Me ayuda con algunos movimientos. No a pegar patadas, esas las llevo yo ya”, sentenció entre risas.

