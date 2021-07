Ex árbitro Iván Guerrero sobre designaciones arbitrales de Conmebol: “De esas cosas hay que preocuparse”

Este sábado, Aldo Schiappacasse dialogó en Los Tenores Puertas Adentro con Iván Guerrero, ex árbitro nacional con categoría FIFA, elegido el mejor juez de Chile en 1994. Además, fue miembro anteriormente en la Comisión de Arbitraje del fútbol chileno.

Guerrero no ocultó su preocupación por las designaciones arbitrales de Conmebol para los partidos de Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial, escenario donde La Roja se ha visto afectada con cobros polémicos.

“Esa designación del paraguayo Éber Aquino, quien no nos cobró un penal ante Uruguay, lo ponen después acá en Chile contra Bolivia, provoca que los jugadores entren con una disposición diferente. De esas cosas hay que preocuparse. Me impacta que Chile no tenga a nadie en la Conmebol que pueda defender ese tipo de situaciones”, señaló el ex réferi.

“Designar a Julio Bascuñán a un Perú-Brasil es no conocer nada de lo que pasa entre Perú y Chile, la forma en la que nos tratan allá, los peruanos no nos quieren mucho. Nosotros siempre tuvimos mucho cuidado cuando un réferi tenía un problema con un equipo, no lo poníamos de nuevo por ningún motivo a dirigir tales partidos”, añadió.

Además, Iván Guerrero cuestionó la manera en la que se maneja el VAR en Sudamérica. “Mientras no hayan reglas claras y generales respecto a lo que puede o no puede hacer el VAR, esto va a ser una complicación tremenda, porque no hay definiciones ni claridad en este tema, lo de las manos es algo horrible”, indicó.

En comparación con la videoasistencia en Europa, el ex juez declaró que en el Viejo Continente “están las reglas precisas, los árbitros corren inmediatamente si tienen que ir a mirar una jugada, no se quedan dos minutos al medio de la cancha con la mano en la oreja”.

En el plano local, el otrora réferi nacional destacó el anuncio de la ANFP sobre la igualdad de condiciones laborales entre hombres y mujeres en el referato chileno con categoría FIFA.

Sobre las árbitras en Chile, Guerrero sostuvo que “ellas son muy concentradas y profesionales, lo hacen muy bien, con cariño y pasión. Lógicamente deben pagarles lo mismo que a los hombres si hacen el mismo trabajo, rinden, entrenan y corren con todo”.

Finalmente, el mejor árbitro nacional en 1994 mostró su afecto por su ex colega Carlos Chandía, quien se recupera de un grave accidente automovilístico. “Siempre tuve una gran estimación por él, fue una buena persona conmigo y fue mi asistente muchas veces, viajábamos juntos. Estoy muy pendiente de su estado de salud”, concluyó.