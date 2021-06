Exárbitro argentino Javier Castrilli dijo que estuvo mal cobrado penal contra Chile ante Bolivia

La controversia por el penal cobrado contra Chile a favor de Bolivia hizo que el exjuez argentino Javier Castrilli defendiera a la “Roja”.

En su cuenta de Twitter, Javier Castrilli dijo que estaba errada esa decisión del paraguayo Éber Aquino de hace dos días en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Con ese penal sancionado contra Guillermo Maripán y marcado por Marcelo Moreno Martins cerca del final, Bolivia empató 1-1 con Chile por las Clasificatorias.

Javier Castrilli, apodado el “Sheriff” cuando arbitraba, agregó que más encima las imágenes que se utilizaron en el VAR no estaban “autorizadas”.

“Por qué se tomó la decisión de sancionar penal la mano de Maripán con imágenes en cámara lenta y cuadro detenido cuando el Protocolo del Var en forma IMPERATIVA indica en velocidad normal??? Pág. 152 de las Reglas de Juego FIFA”, apuntó el ex árbitro internacional.

“El penal sancionado contra Chile por mano de Maripán no solo estuvo mal sancionado, sino que se utilizaron imágenes no autorizadas por el protocolo del VAR”, concluyó el histórico juez argentino.

Cabe recordar que el año pasado, cuando en Uruguay el propio Éber Aquino no cobró un penal favorable a Chile, Javier Castrilli apoyó al pito paraguayo.

“No es penal de Sebastián Coates. El brazo está pegado al cuerpo… El jugador quiere sacar el brazo, no se quedó estático. Si no entiendes eso, no entiendes lo que es una mano. Los jugadores no pueden andar como ‘teletubbies’ por la cancha”, dijo esa vez el argentino.

