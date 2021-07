¡Estalló todo el estadio!: Felipe Mora anotó un agónico gol en el triunfo de Portland Timbers ante Los Angeles FC

Luego de cerrar su primera Copa América con la Selección chilena, donde no pudo sumar minutos, Felipe Mora volvió al gol en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En la noche del miércoles, el cuadro del chileno, Portland Timbers, se enfrentó al poderoso elenco de Los Angeles FC.

El conjunto local rápidamente se puso en ventaja en el marcador con el tanto del argentino Diego Valeri a los dos minutos del primero tiempo. Luego, los visitantes se repusieron y lograron empatarlo con obra de la figura mexicana Carlos Vela a los 17′.

El delantero nacional comenzó en la suplencia y fue recién al minuto 74 entró a la cancha por el estadounidense Jeremy Ebobisse cuando el partido aún se encontraba igualado 1-1.

En la agonía del cotejo, Felipe Mora se vistió de héroe y anotó el gol del triunfo a los 90+3′. El exUniversidad de Chile recibió un centro desde la derecha y cerca del punto penal le ganó a todos en el aire para decretar con un gran cabezazo el 2-1 final para Portland Timbers.

La anotación del ariete de La Roja hizo estallar el estadio Providence Park con gritos eufóricos de los hinchas de los Timbers.

Con esta victoria en la MLS, el equipo de Mora quedó en la posición 13° de la tabla de clasificaciones con 19 unidades en 13 partidos disputados, a 11 puntos del puntero en el fútbol estadounidense, New England.

— Portland Timbers (@TimbersFC) July 22, 2021