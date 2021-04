Felipe Mora anotó en el empate de Portland Timbers ante Marathon por la Concachampions

Un gran estreno durante este 2021 tuvo el delantero chileno Felipe Mora junto al Portland Timbers en la Concachampions.

El ariete nacional anotó un tanto de gran factura en la llave de los octavos de final ante el Marathon de Honduras, en pleito donde fueron visitantes y que terminó igualado 2-2.

En el 35′ de cotejo, el ariete criollo abrió la cuenta tras definir de manera perfecto posterior a un centro que le llegó cerca del área chica. El otro tanto para el elenco estadounidense fue obra de Denovan Torres a los 59′.

Para el dueño de casa en tanto, anotaron Brayan Josué en el 39′ y Marlon Roberto a los 68′.

Cabe consignar que el compromiso de vuelta se llevará a cabo el próximo martes 13 de abril, a las 20:00 horas de nuestro país.

⚽️ Goal @TimbersFC!

Felipe Mora scores the first goal of the competition with a great finish! | #SCCL21 pic.twitter.com/XaQmqeLHxk

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 6, 2021