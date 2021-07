Willian fue captado en un amistoso del Arsenal con un evidente sobrepeso y desató la molestia de los hinchas

Como parte de la pretemporada en el fútbol inglés, el Arsenal jugó un amistoso contra el Hibernian de Escocia y cayó por 2-1. Pero el marcador no fue precisamente lo que molestó a la hinchada.

El mediocampista Willian Borges da Silva (32) se presentó con evidente sobrepeso. El jugador arrancó en la oncena titular siendo sustituido en el minuto 46′.

Las críticas por parte de los seguidores “gunners” no se hicieron esperar, tampoco las burlas que destrozaron al puntero.

Willian’s been on the Eden Hazard diet during the off-season 😂😭😂 pic.twitter.com/ip0iCvo7xm — Footy Humour (@FootyHumour) July 14, 2021

Hay que recordar que el jugador no fue citado ni para las clasificatorias ni para la Copa América recién disputada. Tras esto, decidió irse de vacaciones a Arabia.

Más allá de su edad, el sobrepeso es un factor y todo indica que la carrera de Willian en el Arsenal va en descenso. Llegó al conjunto londinense después de que Chelsea no le renovara su contrato.

No es tan raro que esto ocurra en el fútbol, pero sí es llamativo cuando pasa en el alto nivel de competitividad. Si no revierte el sobrepeso, lo más probable es que no tenga mucho tiempo de juego.

Se dice que rodea los 90 kilogramos. Por ahora queda esperar para ver si logra ponerse a punto, si cambia su forma de jugar o simplemente no hay vuelta atrás.

Cabe mencionar que hace un par de temporadas, en un buen estado físico, Willian jugaba como extremo. Hoy en día, con ese sobrepeso no podría hacerlo.