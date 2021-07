AUDIO | Claudio Bravo ilusiona a Daniel Morón: “Es un sueño lindo y un hermoso desafío tenerlo en Colo Colo”

En la conversación que tuvo con “Los Tenores”, Daniel Morón no eludió ningún tema del presente de Colo Colo y se refirió a la chance que Claudio Bravo pueda volver al club

“Hay que preguntarle a Bravo. Todavía juega a un nivel superlativo, contrato con un año más. Hablo con él permanentemente. A todos nos gustaría tener a Claudio Bravo por lo que significa y podría entregar a nuestra cantera”, planteó el hoy gerente deportivo de Blanco y Negro”.

“Es un sueño lindo y quizás un hermoso desafío. Esperemos que cumpla sus etapas en Europa y tener aquí al gran capitán”, apuntó el ex arquero del Cacique.

Los halagos de Morón a Gustavo Quinteros

El rendimiento que ha alcanzado Colo Colo bajo el mando de Gustavo Quinteros ya puesto sobre la mesa la opción de renovar el contrato del DT albo.

“Todo a su tiempo. Déjenlo que trabaje tranquilo Quinteros, que lo está haciendo maravillosamente bien. Personalmente, he encontrado un cuerpo técnico que me ha sorprendido la forma de trabajar, a un nivel altísimo. Los resultados no son casualidad”, explicó Daniel Morón.

El campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores en 1991 valoró el cambio que ha propiciado Quinteros en el Cacique. “A lo mejor las urgencias te hacen en algún momento tener que ir buscando soluciones inmediatas y no tan a mediano plazo. Ahora es todo lo contrario. Es producto de un trabajo que viene hace 5 a 6 meses atrás“, afirmó Morón.

La expectativa para el regreso de los hinchas

En Colo Colo tomaron con mesura la opción de recibir a los hinchas de nuevo en el estadio Monumental, aunque no manejan opciones para concretarlo en el corto plazo.

“Estamos muy entusiasmados en que el público vuelva a los estadios. Con gente, el espectáculo es diferente. Esperamos que dia a dia vayan bajando los casos y dando la posibilidad de abrir los estadios y que no sea solamente en aforos tan pequeños y tener un estadio lleno como se vio en la Eurocopa”, expresó un ilusionado Morón.

“Han habido reuniones en las que se han hecho algunas presentaciones. Todavía no es la cantidad de gente que todos esperamos, pero hay que iniciar por algo”, cerró el ex futbolista de 61 años.