Claudio Bravo y los “viejos rockeros” de la Selección Chilena: “Nos queda para rato”

En uno de los tantos tema que tocó Claudio Bravo en conversación con Los Tenores de ADN, fue sobre la participación de la Roja en la Copa América de Brasil y en cómo proyecta el futuro en el equipo para los más experimentados —”viejos rockeros”, como los llamó el DT Martín Lasarte— del plantel.

“Nosotros intentamos trabajar al máximo, siempre, aprovechando todos los días que teníamos para prepararnos lo mejor que podíamos para el torneo, que los compañeros que venían con molestias también estuvieran presentes desde el primer encuentro”, comenzó diciendo el golero.

En esa línea, Bravo aseguró que pactaron volver a ser el equipo que deleitó a todos sus compatriotas con el bicampeonato de América.

“La idea nuestra era intentar competir al máximo, intentar volver a lo que mostrábamos siempre, ver un Chile agresivo con balón, sin balón, atacando siempre, ese que encantaba a la gente, pero queramos o no el desgaste también te pasa la cuenta”, sostuvo.

“En el partido ante Paraguay sentimos esa sensación de desgaste, de no llegar con la frescura de los primeros partidos de la Copa y de cómo llegamos también a los partidos de Clasificatorias ante Argentina y Bolivia. Con Paraguay nos faltaron las piernas“, agregó el meta del Betis.

Respecto al concepto de Martín Lasarte sobre los “viejos rockeros” de la Roja y qué etapa viene ahora para este grupo, Bravo indicó: “Yo cuando sienta que la selección me supera o que mi nivel no me alcanza para competir, voy a ser el primero en dar un paso al costado. Los más viejos tenemos esa sensación, de saber hasta cuándo tenemos que estar aquí o que podamos valernos en la cancha”.

Asimismo, manifestó que “yo siento que nos queda para rato. Yo por lo menos siento que lo mío lo puedo alargar por unos años más, pero lo quiero hacer de la mejor manera posible. No quiero estar acá por mi nombre por mi trayectoria, sino que por lo que puedo valer en la selección”.

Sobre este tema, el meta nacional cerró diciendo: “Cuando no podamos demostrar la valía que tenemos, estoy seguro que daremos un paso al costado y que sigan los compañeros que vienen desde más atrás”.