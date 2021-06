Hincha brasileño mostró tatuaje de Lionel Messi y la “Pulga” le respondió: “Me gustaría verlo y firmarlo”

Una insólita situación envuelve a Lionel Messi y a un hincha brasileño llamado Igor Magalhaes, el cual dio la vuelta al mundo tras mostrar un tatuaje en honor a la “Pulga” en su espalda.

En ello, el jugador argentino no quedó indiferente ante esta situación, y mediante su cuenta de Instagram le respondió de forma inesperada al fanático carioca. “Terrible tatuaje. Me encantó! Me gustaría verlo y firmarlo“, señaló Lionel Messi.

No obstante, esto no quedó ahí, puesto que Igor Magalhaes, tras conocer la respuesta de la “Pulga”, aseguró para TyC Sports que si Messi le firma el tatuaje, también se lo tatuará.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TyC Sports (@tycsports)