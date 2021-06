Claudio Palma sobre el relato del fútbol sin público: “Uno no puede falsear emociones”

En el marco de “Incondicionales de la Roja, la charla técnica de ADN y Santander”, Juan Cristóbal Guarello y Claudio Palma comentaron la realidad del fútbol en sus transmisiones, las cuales en su mayoría han tenido que disputarse partidos sin público.

En la conversación, Palma comentó que “uno no puedo falsear emociones y cuando vi a Chile en el Maracaná se me vinieron tantas emociones. Ya nada es igual y acá los colegas sufren con el tema de los cinco cambios, se desvirtúa todo, ya no hay público“.

En lo mismo, Juan Cristóbal Guarello argumentó que el fútbol de hoy en día, sin público, es distinto desde el comentario. “El estadio tiene otra vibración con el público, incluso cuando uno comenta desde la caseta, la gente te mira y es distinto”, dijo.

Por lo mismo, Claudio Palma agregó que: “hoy no te puedes desatar, hoy grito y cierro. Hoy día no hay ambiente en los estadios. Además está el tema del VAR que desvirtúa todo”, complementó el relator.

Cabe recordar que este viernes 18 de junio, desde las 17:00 horas, Chile se verá las caras ante Bolivia por el Grupo A de la Copa América 2021, encuentro que contará con el relato de Palma en TNT Sports, mientras que Juan Cristóbal Guarello comentará el duelo entre chilenos y bolivianos junto al equipo de ADN Deportes.