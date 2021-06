Deportes Concepción se impuso sobre la U. de Conce y dio la gran sorpresa en el comienzo de la Copa Chile

Deportes Concepción dio el gran batacazo en la primera ronda de la Copa Chile 2021, después de imponerse sobre la Universidad de Concepción en el Ester Roa por 1-0.

El “León” de Collao pertenece a la Segunda División Profesional, pero a punta de garra y buen juego dejó en el camino al Campanil en el estreno del certamen chileno.

En otros resultado de la jornada, Cobreloa superó a Copiapó por 2-1, Santa Cruz goleó a Colchagua por 6-1 como forastero, Deportes Colina eliminó al Morning venciéndolos por la cuenta mínima, Rangers superó por 1-0 a General Velásquez, Deportes Temuco se impuso por 1-0 ante Iberia y Arturo Fernández Vial venció por 3-1 a Cauquenes.

En las llaves posteriores, Barnechea goleó por 4-1 a Limache, Recoleta se impuso por 3-1 sobre San Luis de Quillota, Coquimbo Unido venció por la cuenta mínima a Rodelindo Román y Puerto Montt dejó en el camino a Valdivia con un sólido 3-1.

Solo falta el cotejo entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica, para dictaminar al último clasificado durante este martes.

EL RESUMEN DE LOS PARTIDOS

San Marcos de Arica vs Deportes Iquique

Cobreloa 2-1 Deportes Copiapó

Colchagua 1-6 Deportes Santa Cruz

Deportes Valdivia 1-3 Deportes Puerto Montt

Iberia 0-1 Deportes Temuco

Rodelindo Román 0-1 Coquimbo Unido

Deportes Limache 1-4 Barnechea

Deportes Colina 1-0 Santiago Morning

General Velásquez 1-0 Rangers

Deportes Concepción 1-0 Universidad de Concepción

Deportes Recoleta 3-1 San Luis de Quillota

Lautaro de Buin vs Magallanes

San Antonio Unido vs Unión de San Felipe

Independiente de Cauquenes 1-3 Fernández Vial