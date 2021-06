ANFP confirmó el regreso de Hernán Caputto a la banca de la Selección Chilena Sub 17

Hernán Caputto sonó en varios equipos luego de salir del cargo de entrenador de Universidad de Chile en octubre del año pasado. Santiago Wanderers, Unión Española y Curicó Unido estuvieron tras sus pasos durante un tiempo, pero finalmente volverá a La Roja.

Y a pesar de sus deseos de seguir dirigiendo en el fútbol profesional, tras dar el paso desde las selecciones menores a la “U”, el exarquero volverá a hacerse cargo de la Selección Chilena de Fútbol Sub-17, desde el que salió en el 2019 para hacerse cargo de los universitarios.

Tal como adelantó ADN Deportes hace algunas semanas, Caputto volverá a Juan Pinto Durán, y este sábado lo confirmó la propia ANFP: “los entrenadores, señores Ariel Leporati y Hernán Caputto, serán los próximos técnicos de las selecciones nacionales masculinas Sub 15 y Sub 17, respectivamente”, esgrimieron mediante un comunicado en la página de La Roja.

“A partir de hoy, ya tenemos un acuerdo con Hernán Caputto, que será el técnico de la Sub 17, y Ariel Leporati, que será técnico de la Sub 15. Eso se basa en una reestructuración del fútbol formativo. Para la Sub 15, hemos buscado un técnico formador y muy idóneo para esa edad. Para la Sub 17, hemos buscado a un entrenador que ya conoce lo que hay en esa edad y ha sido muy exitoso en esa categoría”, comentó el Director Deportivo de La Roja, Francis Cagigao.

Cabe recordar que Hernán Caputto fue seleccionador del la Sub17 desde 2016 a 2019, y que clasificó a dos Mundiales de la categoría, aunque para el segundo en Brasil no alcanzó a dirigir, porque renunció antes del certamen.

“Ambos tendrán como objetivo la formación deportiva futbolística y profesional de los jugadores de las categorías antes señaladas, todo enmarcado en los lineamientos entregados por la Dirección Deportiva de la Federación de Fútbol de Chile, con el fin de mejorar y potenciar a las selecciones juveniles tanto de forma colectiva como individual y del trabajo mancomunado de todas las selecciones masculina”, complementaron desde La Roja.