Aseguran que Neymar intentó boicotear la Copa América llamando a capitanes de otras selecciones sudamericanas

Una verdadera bomba lanzaron desde Brasil después del partido ante Ecuador por las Clasificatorias Sudamericanas, que terminó con victoria por 2-0 para la canarinha en Porto Alegre.

El medio Globoesporte aseguró que el capitán y máxima figura de los brasileños, Neymar Jr, llamó a varios capitanes de las restantes selecciones sudamericanas para boicotear la Copa América, la cual se comenzará a disputar desde el próximo domingo en el país de la samba, aunque indicaron que el crack del PSG no tuvo el éxito esperado.

“El movimiento de jugadores de la selección brasileña para boicotear la Copa América no encontró eco en otras delegaciones que compiten en los Clasificatorios y seguirán reuniéndose más tarde. Neymar hizo contactos con líderes de otros equipos, como los ecuatorianos Enner Valencia y Airton Preciado, para discutir el movimiento, pero hasta el momento no ha habido avances”, comienzan señalando desde el sitio.

En esa línea, añaden que “ecuatorianos y otros equipos, especialmente aquellos que tienen jugadores que juegan en el fútbol local y ven la competencia no solo como un escaparate, sino también como una posibilidad de grandes premios (cada equipo recibe US $ 4 millones por participar en la primera fase, llegando hasta US $ 9 millones con el subcampeón y US $ 14 millones con la conquista), no ven posibilidad de desistir de la disputa“.

Finalmente desde Globoesporte lanzaron: “Hay contratos vigentes, posibilidades de sanciones administrativas y, además, enormes diferencias en las condiciones económicas entre los deportistas. En los últimos días, Neymar hizo contactos con profesionales de otros equipos y quedó claro que no hubo eco“.

La polémica por la sede

La opinión de Neymar de no disputar la Copa América ha sido una tónica por estos días en Brasil, debido a que diversas localías del país se han manifestado en contra de la opción, principalmente, porque la pandemia por coronavirus sigue golpeando a la nación con cientos de muertes diarias.

Lo anterior parece no haber sido escuchado por el presidente de aquel país, Jair Bolsonaro, quien anunció con bombos y platillos que se encontraban listos para organizar el certamen continental, aunque desde el propio Gobierno brasileño aclararon que sería sin público y con estrictas medidas sanitarias.

Pese a que el Covid sigue estando muy presente en Sudamérica, la Conmebol ya decidió no echar pie atrás con que el torneo se desarrolle durante el mes de junio.