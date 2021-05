“Me dio la mano que firmaría, es un traidor”: Presidente de la Lazio estalla contra Simone Simone Inzaghi tras fichar por el Inter

Un verdadero escándalo se armó en Italia luego que Simone Inzaghi firmara como el nuevo técnico del Inter de Milán en reemplazo de Antonio Conte, esto, debido a que el presidente de la Lazio aseguró que tenía un acuerdo pactado de palabra con el entrenador.

“Estoy personalmente decepcionado. Cambió de opinión de la noche a la mañana“, lanzó tajantemente Claudio Lotito al sitio Calciomercato.com.

En esa línea, añadió que “el contrato para su renovación estaba listo, yo ya lo había firmado. Se suponía que él se reuniría para firmarlo también, pero nunca apareció“.

“De repente me llamó y me dijo que decidía irse. Pasamos siete horas juntos en una reunión, llegamos a un acuerdo e incluso nos dimos la mano. Pero luego me dijo que no tenía más motivación, que no sería capaz de entusiasmar a los jugadores. Cuando alguien dice eso es un traidor, ¿Cómo piensas defenderlo?”, profundizó el timonel del elenco romano.

Pero Lotito no fue el único que explotó, ya que los hinchas de la Lazio también se desataron tras la decisión de Simone Inzaghi.

“Inzaghi traidor, siervo del fútbol moderno“, fue un escrito en las afuera del Olímpico de Roma.