Marcelo Salas conversó con Los Tenores: “Hay muchachos que parece que no tienen ganas de jugar y se conforman con el sueldo, el auto y los tatuajes”

En la edición de este martes 25 de mayo, Marcelo Salas sostuvo una larga y abierta conversación con “Los Tenores” de radio ADN.

El actual propietario de Deportes Temuco analizó varios aspectos del fútbol nacional e internacional, y ahondó especialmente sobre la formación de los actuales futbolistas y las pocas ganas que algunos muestran a la hora de empezar a ser considerados en los primeros equipos.

“Acá muchos chicos desaprovechan sus condiciones, y tras un par de partidos creen que ya son seleccionados o deben tener un trato distinto. Así pierden tiempo o desaparecen… Yo tuve la opción de jugar en la “U” gracias a la regla del Sub 20 en cancha yu debuté en 1993 con don Arturo (Salah) como técnico. Entraba 10 ó 15 minutos y me fui ganando un espacio. Y luego pasó lo mismo cuando llegué a River Plate, y empecé en el banco hasta que llegó el partido con Boca Juniors en La Bombonera e hice mi primer gol. Me tuvieron confianza púes yo mostraba muchas ganas. Pero ahora veo a muchachos que parece que no tienen ganas de jugar y se conforman con el sueldo, el auto y los tatuajes. Pero el fútbol es más que eso… Hay jugadores que se matan, pero todo está en el hambre de cada uno“, señaló el “Matador”.

Marcelo Salas también recordó su exitoso paso dos veces por River Plate, justo en el día en el que el equipo argentino cumple 120 años.

“River fue mi primera experiencia internacional. Fue el trampolín que me permitió llegar a la Lazio de Italia y me dio madurez futbolística previo al Mundial de Francia 1998. Es uno de los equipos más importantes en los que estuve y me siento orgulloso de ser parte de su historia, con títulos y el reconocimiento de los hinchas”.

Sobre el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, que fue su compañero en el elenco “millonario”, el exseleccionado nacional expresó que “tuvimos una historia parecida en el club. Fuimos compañeros de pieza casi cuatro años y estoy feliz por los resultados que ha tenido como entrenador. Se nota su mano y trabajo, pues cambian los jugadores pero se mantiene el buen nivel del elenco… Algo hablé con él cuando sonó para nuestra Selección, pero era muy difícil que se diera. Yo lo veo más adelante en un club de Europa antes que en una Selección”.

Al hablar de la Selección, Marcelo Salasprecisó que “no es un secreto que va a costar conseguir el recambio para esta generación tan exitosa, que nos dio triunfos que nunca tuvimos. Es importante contar con una mixtura y aprovechar el buen nivel de los de más experiencia para que contagien a los que vienen de atrás”.

Sobre sus mejores recuerdos en la “U” y en la Selección, dijo que “me quedó grabado el debut en Universidad de Chile y el campeonato ganado en 1994 tras 25 años del club sin títulos. Y como seleccionado rescato haber jugado el Mundial de Francia 1998 y haber marcado cuatro goles en ese tirneo, lo que me permitió llegar mejor parado a Italia desde Argentina”.

El “Matador” recordó a varios de los técnicos que tuvo a lo largo de su carrera.

“Me dirigieron varios entrenadores importantes desde el inicio, partiendo por son Arturo (Salah) en Universidad de Chile. En River Plate estuve con Ramón Díaz, en Lazio tuve a Sven-Göran Eriksson, en la Juventus gocé con el profesionalismo de Marcello Lippi. Y en la Selección me hubiera gustado estar más tiempo con Marcelo Bielsa… Todos me dejaron algo”.

Respecto del momento institucional de Universidad de Chile, el zurdo nacido en Temuco precisó que “uno desde afuera ve que las acciones estaban a la venta y luego que se arrepentían. La gente que está al mando verá cómo se resuelve de la mejor manera y no me puedo meter en eso, pero uno sigue apoyando al club desde otro plano, ahora como un hincha más. Espero que a la “U” le vaya bien“.

Y sobre lo que muestra el elenco azul con el técnico venezolano Rafael Dudamel, Marcelo Salas indicó que “esos son temas muy internos, y desde afuera se puede decir que quizás invirtieron mal o que se equivocaron. Ahora, al ser dueño de un club hay que reconocer que los gerentes deporivos dependen de presupuesto que dicta uno, no hay que mentirle a la gente”.

El “Matador” no se manifestó de acuerdo con la posibilidad de que Chile reciba la próxima Copa América reemplazando a Colombia, y añadió que desde la ANFP los dirigentes como él no tienen toda la información.

“Lo veo difícil, pues ni siquiera hemos sido capaces de abrir nuestros estadios al hincha. Recién esta semana podremos volver los directivos. A lo mejor es un tema de conveniencia política teneer la Copa América, y aunque siempre será lindo tener ese tipo de competencias en el país, las condiciones no están dadas porque seguimos con la pandemia de coronavirus alta y habría que hacer mucho en poco tiempo”.

Por último, Marcelo Salas se refirió a su experiencia como dueño de un club.

“No es algo fácil, pero es lo que más disfruto de todo lo otro que tengo, una empresa agrícola, un par de complejos deportivos y una productora. No hice el curso de técnico y esta es la forma que tengo para seguir ligado al fútbol. Como equipó estamos afiatados y con mucha confianza, con un equipo mixto y en un año que será muy duro en la Primera B”.