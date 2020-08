Campeones con Universidad de Chile en 1994 valoraron aclaración del gol de Marcelo Salas en clásico universitario

Uno de los campeonatos más reñidos en la historia de nuestro fútbol se produjo en 1994 y que tuvo a las universidades como protagonistas. Finalmente, la U logró alzarse con la corona luego de un cuarto de siglo de sequía.

El programa “Memorabiblia” del Canal del Fútbol en su primer capítulo, abordó la crisis de la U que provocó el descenso y como revivió para por fin conseguir una estrella esquiva. Pero lo que más reacciones generó, fue el partido entre azules y cruzados, un duelo polémico y que se desniveló gracias al gol de Marcelo Salas. Un tanto celebrado por los laicos, pero aún reclamado por los de la franja y que el CDF intentó aclarar con la tecnología actual del VAR.

No obstante, ex jugadores y seguidores de la UC continúan refutando dicha aclaración, lo que ha generado respuestas de algunos jugadores de Universidad de Chile. Fabián Guevara, lateral izquierdo de aquel equipo valoró el hecho que se haya aclarado el tema del gol del temuquense. “Gracias al CDF que se terminó el mito si era o no offside, la tecnología de ahora demostró que el gol era legítimo”, dijo el zurdo.

Otro histórico que vivió el bajar a Segunda División y también la alegría del título fue Cristián Mora. El ex polifuncional manifestó que “es algo que siempre estará en la memoria. Un campeonato que también marcó, que fue entretenido y difícil que se vuelva a repetir”. En relación a las observaciones de los cruzados, Mora solo dijo que “el tema no merece comentarios de lo que digan ellos, la historia ya está escrita”.

Otro que fue campeón con la UC en los ochenta y luego dio la vuelta con la U es Luis Abarca. El recordado “Lechero” que estaba en la banca en aquel partido, frente a la jugada misma, reconoció que tuvo dudas. “En el momento se ve muy solo (Salas), pero afortunadamente quedó aclarado con este reportaje. Es una duda que yo tenía, pero era una jugada más”, dijo el peñaflorino.

Además, Abarca valoró que Patricio Mardones y Juvenal Olmos, todos compañeros en la Católica campeón de 1987 pero rivales en ese ardiente Clásico Universitario y que provocó el enojo de ambos por mucho tiempo, ahora hayan acercado las partes y las diferencias quedaron atrás.