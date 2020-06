Marcelo Salas descartó conflicto con Zamorano: “Hasta el día de hoy tengo muy buena relación”

Marcelo Salas, ídolo de la selección chilena por sus goles en instancias decisivas derribó varios mitos sobre su trayectoria futbolística.

En conversación con Catenaccio Sports, el goleador de River Plate confesó que nunca tuvo una relación de Amistad con Iván Zamorano, pero si compartían de gran forma en cancha. “Con Iván no nos llevábamos pésimo, sólo que no compartíamos más allá del entrenamiento. Con Iván hasta el día de hoy tengo una muy buena relación, pero mi grupo eran (Sebastián) Rozental, (Esteban) Valencia, los más chicos. En cambio, él se jugaba con los más grandes. Nelson Tapia, Fabián Estay, Guatón Vega. No me llevé pésimo con él, sólo que no tuvimos una relación más allá de los entrenamientos. Creo que hasta el día de hoy nunca he ido a comer con Iván”.

Sobre su retiro, el “Matador” descartó que fuese una decisión de Marcelo Bielsa. “Hablo con el Toto Berizzo (entonces ayudante de Marcelo Bielsa) y le digo que no estoy, que me retiro a fin de año, que no me llamen. Quizás (si la preparación era) en Santiago, la hubiera hecho. Pero veinte días para ir a jugar con Bolivia y Venezuela era muy complicado y después a fin de año me retiré”.

Salas actualmente es presidente de Deportes Temuco y atraviesa una delicada situación por el conflicto salarial con sus jugadores.