Leonardo Panetta recordó la era de Salas en River: “Marcelo era un gladiador del área”

Aldo Schiappacasse en “Los Tenores Puertas Adentro” tuvo la oportunidad de conversar con el recordado periodista argentino, Leonardo Panetta, quién se hizo conocido en Chile durante la estadía de Marcelo Salas en River Plate, por su particular forma de realizar sus informes en Canal 13, fin de semana a fin de semana, de la actuación del “Matador” en tierras trasandinas.

Panetta hasta el día de hoy es muy recordado por quienes seguían la carrera de Salas en el cuadro “Millonario”, una etapa en su carrera periodistica que definió como: “Realmente una época muy pero muy buena de mi amplia carrera”.

Pese al éxito de los informes del periodista argentino, en conversación con ADN, confesó que nunca tuvo un mayor acercamiento con el ex jugador de Universidad de Chile: “Yo a Salas siempre le decía de ‘usted’ y él rehuía tener un contacto conmigo por una situación inequívoca personal que se dio, a mi no me interesaba mantener ningún contacto estrecho con él, salvo el profesional, pero yo ponía el micrófono, él contestaba para todos, pero nunca tuve una entrevista exclusiva con él”.

“Marcelo era un gladiador del área, un fenómeno como persona, un tipo orgulloso y yo también, entonces no hubo absolutamente ningún tipo de relación, más allá de que yo ponía el micrófono y él lo esquivaba. Le tengo un gran afecto porque es un caballero de la prudencia y del silencio y eso me encantaba”, agregó Panetta.

Son varios los chilenos que ha visto triunfar Leonardo Panetta en Argentina, pero reconoce que no hay ninguno como el atacante nacional: “Pellegrini fue campeón con River, con San Lorenzo, Salas fue otra cosa, algo diferente, algo que hacia temblar los estadios, uno de los mejores delantero que vi en mi vida, él tenía una indiferencia total por su jugada porque él sabía que en algún momento, merodeando el área iba a concentrarse en el gol, un ídolo total, realmente un fenómeno”.

Entre tantas coberturas, comentó una particular anécdota que vivió con Salas: “Marcelo apareció en El Gráfico con una nota de dos o tres páginas. Yo decía cómo le da la nota a El Gráfico y no me da una a mí. ¡Y aparecía en su casa!…Yo sabía que vivía en un departamento en Núñez y después le pregunté al periodista que hizo la nota cómo entró ahí. Me dijo que en realidad la nota no fue en su hogar sino en el de su compañero Eduardo Berizzo. Salas no permitió ni siquiera que El Gráfico invadiera su privacidad”.

Hasta el dia de hoy sus reportes desde el otro lado de la cordillera son recordados, aunque también confiesa que estuvo a punto de ser despedido de Canal 13: “Fue una relación extremadamente excelente, muy fría en un principio, estuvieron a punto de despedirme a la segunda o tercera nota, les molestaba el desparpajo que yo aplicaba en mis informes, pero no era un improvisado del periodismo y era parte de mi estilo periodístico y ya está, entonces una vez le dije a Azkargorta “El Bigotón”, entonces me reprendieron, que era el Canal 13 de Chile, como que era majestuoso el canal y yo me revele que iba a seguir haciendo mis mismos informes”.

Ya jubilado, una de sus últimas coberturas, fue la Copa América el 2015 en Chile, donde vivió el triunfo de La Roja ante el combinado argentino, algo que no padeció tanto Panetta: “La verdad que no porque yo me concentraba en mi trabajo y no iba como periodista argentino , iba como periodista internacional, en el fondo me dolía ver como Argentina perdía dos finales de Copa América con Chile, como perdió la final con Alemania, pero era una ráfaga”.

