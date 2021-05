Patricio Yáñez tras la reciente muerte de su madre: “Tuve la suerte de decirle adiós”

El exfutbolista de Colo Colo y la selección chilena, Patricio Yáñez, tuvo sentidas palabras al referirse a la muerte de su madre, Victoria Candia, quien dejó de existir víctima de un alzheimer que tenía hace años y tras contagiarse de Covid-19.

“Toñita” estuvo por varios días internada en un hospital de la Región de Valparaíso, antes de fallecer este 6 de mayo a los 86 años.

“Ella estaba deteriorada de salud hace mucho tiempo ya, Mi mamita estaba mal producto del Alzheimer. En verdad, ya no reconocía a nadie. Solo tenía instantes de lucidez con mi papá, con quien vivía en su casa en Quilpué, a la que llegamos desde el extremo sur en 1971. Yo creo que eso explica desde la emoción. Estuvieron más de 60 años casados y tenían un vínculo demasiado sólido”, comenzó diciendo “Pato” en conversación con LUN.

En esa línea, añadió que “hace como tres años mi mamá no me reconocía. Ni a mí ni a mi hermano Fernando, el mayor, y Miguel Ángel, el menor. Ellos también viven en Quilpué y pasaban todos los días a ver a mi mamá, pero ya no los reconocía”.

Tras ello, Yáñez sinceró que su progenitora se contagió de Covid antes de su deceso: “Sí, le tocó, no más. Al detectarle esa enfermedad fue internada de inmediato en el Hospital Naval y mi papá quedó en cuarentena en la casa por ser contacto estrecho. Él, por suerte, no se infectó. Resistió pese a tener 89 años”.

¿Alcanzó a despedirse? “Por suerte, tres días antes, mis hermanos y yo pudimos entrar a verla. Nos pusieron todos los elementos de protección que impone la autoridad sanitaria y así entramos a verla unos minutos. Fue un momento duro, pero ahora pienso que también tuve la suerte de decirle adiós a mi mamita. Si bien ya no me reconocía, puedo decir que me despedí”, cerró.