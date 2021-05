Atlético Madrid venció a la Real Sociedad y comenzó a probarse la corona de La Liga española

Este miércoles por la tarde, Atlético Madrid dio un nuevo e importante paso para coronarse campeón de la Liga de España. Los “colchoneros” vencieron 2-1 a la Real Sociedad y quedaron a un paso de festejar un nuevo título local.

Yannick Carrasco (16′) y Ángel Correa (26′) anotaron los goles locales, mientras que el descuento de Igor Zubeldia (83′) en los minutos finales le dieron algo de emoción al partido en su tramo final.

Con la victoria, Atlético Madrid llegó a los 80 puntos y le sacó cuatro de diferencia al FC Barcelona (76 pts) restando solo seis unidades en disputa. Real Madrid (75 pts) podría seguir dándole pelea a los “colchoneros” y para ello debe vencer al Granada este jueves.

Por su parte, los catalanes solo apelan a un milagro para ganar la Liga: Deben ganar sus dos partidos y esperar que el equipo de Diego Pablo Simeone caiga en ambos.

En la próxima fecha, Atlético Madrid recibirá al Osasuna el próximo domingo y mañana jueves, de no ganar el Real Madrid, los “colchoneros” podrían coronarse campeones ese día domingo, independiente de lo que suceda en los duelos del Barcelona (vs Celta de Vigo) y de la “casa blanca” (vs Athletic Club Bilbao).

Así quedó la tabla de posiciones