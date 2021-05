Acusan a la Corfuch de retrasar proceso de elecciones y de poca reacción para establecer un nuevo directorio

Corría agosto de 2019, época en la que se produjo el sobreseimiento a la quiebra de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile.

Días posteriores, se realizó una asamblea en la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios para dar cuenta del proceso judicial y el escenario que podría enfrentar el organismo que controló los destinos deportivos del club años antes.

Por si fuera poco, cuando se cumplió un año del sobreseimiento, se llevó a cabo una extensa jornada en el medio partidario Radio Azul Chile, en donde participaron Raúl Farfán, Presidente subrogante, exjugadores, hinchas y hasta Johnny Herrera se hizo presente. En la jornada, Farfán señaló que en diciembre de 2021 se realizarían elecciones para elegir el nuevo directorio de la Corporación, como también dar cuenta del padrón de socios y otras acciones que den cuenta de la reactivación de la Corfuch. A la fecha, nada de eso ha ocurrido.

Es por eso que diversos organismos con el foco puesto en la U firmaron hace más de un mes una carta que se publicó en las plataformas de la Asociación de Hinchas Azules (AHA) ante la nula respuesta por parte de quienes integran el directorio en la actualidad (los mismos quienes eran en el momento de decretada la quiebra), que ven una posibilidad cierta que el club vuelva a ser controlado por sus seguidores.

“La molestia radica que, a más de un año y medio del sobreseimiento de la Corfuch, el actual directorio aún no ha cumplido con su obligación que es de llamar a elecciones y necesitamos que ese proceso se lleve a cabo. Nos hemos puesto a disposición desde hace mucho tiempo de este directorio para llamar a elecciones y aún así no hemos avanzado absolutamente nada”, sostuvieron desde la Asociación a ADN Deportes.

Desde la AHA agregaron que fue necesario recurrir a esta medida con las más de diez agrupaciones a lo largo del país para poder generar el apoyo necesario de cara a esta iniciativa.

También emplazaron al síndico de quiebras José Manuel Edwards, a que entregue la documentación, quien fue notificado en su momento y que incautó dichos activos, pero se ha negado a devolverla. Algo necesario para también llevar el proceso de una elección en el directorio de la Corfuch.

Además de la no convocatoria a sufragar, otras de las áreas que apremian son que durante dos años no se han realizado asambleas generales, tampoco se ha producido la apertura del padrón electoral, el consejo general con sus quince miembros no se ha reunido, mucho menos se han realizado gestiones administrativas en Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y Bancos y lo más importante, no se han realizado las elecciones que el Segundo Tribunal Electoral ordenó el año 2005 antes de la quiebra.

Actualmente, el directorio de la Corfuch lo integran tres personas (a pesar de que en el Registro Civil aparecen cinco) que son el presidente subrogante, Raúl Farfán, Walter Lund y Jaime Cortés. El expresidente Lino Díaz está fuera del país y Pedro Sabat renunció a su cargo.

ADN Deportes intentó comunicarse con el presidente Raúl Farfán, sin obtener respuesta.