La verdad de Diego Buonanotte: “Sé que hoy no soy opción para el técnico y respeto eso”

Ya son cinco los años que el argentino Diego Buonanotte lleva en Universidad Católica, y en el útltimo tiempo el experimentado jugador no la ha tenido fácil.

Tanto con el argentino Ariel Holan como con el uruguayo Gustavo Poyet, el formado en River Plate se ha visti marginado de la titularidad e incluso de las citaciones, y ahora incluso no viajó para el partido de la UC de mañana de visita con Argentinos Juniors.

Y aclaró en “Los Tenores” de Radio ADN que no está lesionado, sino que prefirió detenerse para terminar ojalá en una semana con un dolor.

“Nunca tuve una lesión, es un dolor contante con el que uno entrena casi siempre… Venía hace tiempo, desde que empezó la pretemporada, con dolores en el aductor derecho. Ya ni sé hace cuánto no practico como cuando tenía quince años… A la larga uno convive con los dolores”, dijo el jugador de 33 años, quien tiene contrato con el club estudiantil hasta diciembre de este año.

Respecto de su actual situación en la UC, el futbolista trasandino indicó que “hay que seguir esforzándose y soy realista, pues sé que hoy no soy opción para el técnico y yo respeto eso... Jamás habaré mal contra un entrenador y hoy respeto la decisión de Gustavo (Poyet), con el que tengo una buena relación. Asumo que por opciones tácticas puede darse mi exclusión, así es que por eso estoy cuidando un poco mi salud”.

El exfutbolista de River Plate, Málaga, Granada (ambos en España), Pachuca (en México), Quilmes (en su país) y el AEK Atenas (en Grecia) añadió que “quiero recuperarme bien, por eso decidimos parar una semana. Yo quiero jugar y en el último tiempo he venido de atrás, pero así es el fútbol… Me ha tocado renarla demasiado en los últimos años, pero capaz que sea respondabilidad mía al no poder adaptarme a las circusntancias. Por eso soy autocrítico y sigo entrenando rompiéndome el alma”.

Diego Buonanotte finalizó diciendo que “tener tantos nombres de gran nivel le hace muy bien al plantel, pues todos nos exigimos un poco más para ganarse un lugar. El técnico analiza rendimientos y ve al que pone y al que no”.