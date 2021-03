Diego Buonanotte confirmó que iniciará los trámites de nacionalización: “Sí, seré chileno”

El volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, anunció que iniciará el proceso para nacionalizarse chileno y comentó su plan para el futuro una vez cuelgue los botines.

En conversación con AS Chile, el “Enano” volvió a reiterar su felicidad por estar en la UC y confesó que le gustaría seguir como formador de jugadores. “Estoy en un club que es ejemplo como institución. Me he hecho muchos amigos. Mis hijos y mi mujer también. Pero nuestra carrera depende mucho del día a día. El fútbol es muy cambiante. Lo que sí puedo decir es que estoy muy agradecido del pueblo chileno. Es un país maravilloso, fantástico”, señaló.

“No me veo siendo entrenador (de un primer equipo), porque me gusta la formación de los niños. Tiene que ver con la edad de mi hijo, que es lo que me empezó a seducir. Me interesa esa parte, pero todavía me quedan unos años de carrera”, agregó Buonanotte.

También confirmó que iniciará los trámites de nacionalización. “Sí, seré chileno. Yo, encantando. Será un placer”, afirmó el volante.

“El club está viendo el tema. Hay que ver bien desde cuándo se cuenta, si es que es cuando te dieron la primera residencia, o si es cuando te dieron la definitiva. Estamos evaluando ese tema. Yo llegué en agosto del 2016, así que calculo que a fin de año debería estar listo“, sostuvo.

Finalmente, Diego Buonanotte tuvo palabras para Gustavo Poyet, nuevo técnico de Universidad Católica, manifestando que el uruguayo “es un gran entrenador, un ganador y alguien con una ambición grande. Yo estuve un tiempo con él. Ya tuve un primer contacto para felicitarlo y darle la bienvenida. Ojalá sigamos por este camino, porque hemos logrado grandes cosas”.