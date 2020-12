Diego Buonanotte tras su expulsión: “No entiendo cuál fue el real motivo, me sorprende mucho”

Diego Buonanotte, delantero de la Universidad Católica fue una de las figuras destacadas en el duelo entre la Universidad Católica y Audax Italiano, sin embargo el jugador se fue expulsado durante los últimos minutos del partido.

El jugador vio la tarjeta roja luego de acercarse al árbitro para reclamar por lo sucedido durante el transcurso del compromiso, y a pesar de que se rumoró posibles insultos por parte del “Enano” en contra de Hermosilla, fue el propio futbolista quien se encargó de desmentir dicha información.

En conversación con “Los Tenores”, el habilidoso jugador aseguró que está sorprendido aún por la expulsión. “Un partido difícil, extraño. Con muchos cortes, discusión. Sorprendido la verdad con mi expulsión. No entiendo cuál fue el motivo real. veremos que medida tomará el club. Nunca insulté a un árbitro. Me sorprendió la expulsión. No lo podía entender. Yo le decía que me dejaran porque le estaba hablando bien y quería saber el motivo. Llevo 15 años en primera división. Puedo entender el nerviosismo, pero hay que ver qué medidas se toman”.

De todas formas, aseguró que el compromiso fue sumamente complejo ante los itálicos. “Era un partido parejo. Nos costaba entrar al campo rival. Nos costaba filtrar esos pases para lastimar al rival. Fue un empate muy rápido. El segundo tiempo se jugó muy poco. También por la expulsión. Eso hizo que se perdiera la dinámica. El balance es un poco extraño”.

El exRiver Plate aseguró que para seguir peleando el torneo, deben reponerse a todos los problemas que han surgido en las últimas fechas. “Puede ser un poco de todo. La cantidad de partidos, las bajas importantes que se fueron. Por lo friccionado y por lo que va sucediendo en el torneo. Es difícil que se mantenga un mismo nivel. Estamos dando pelea y queremos lograr nuestro objetivo principal. Tenemos que cambiar el chip y dedicarnos a jugar”.

Sobre la renovación de él y algunos de sus compañeros, el exMalaga valoró el compromiso del club. “El club está respetando eso, venimos dejando a la UC en lo más alto. Le da una firmeza al proyecto y nos sirve como motivación para la recta final del torneo.. Queremos coronar de la mejor forma. El esfuerzo se hace de todas partes. para que una renovación se realice, hubo esfuerzo de las dos partes. Lo importante es que ya está todo claro y resuelto. Ahora hay que pensar en todo lo que resta para adelante”