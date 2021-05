Neymar pidió un refuerzo de lujo para el PSG: “Quiero jugar con Cristiano Ronaldo”

Sería el ataque más letal del mundo. Si ya Neymar Jr junto a Mbappé son una de las duplas más potentes del mundo fútbol en Europa, ahora se les podría sumar un nuevo integrante que haría un tridente de miedo.

Neymar Jr firmó su renovación de contrato hace algunos días con el PSG y tiró por el suelo la opción de que el brasileño regrese al FC Barcelona. Pero el astro de la verdeamarelha quiere competir con todo y pidió un refuerzo de lujo para la próxima temporada.

“¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”, dijo Neymar en conversación con la revista GQ de Francia.

El brasileño dijo hace algunos meses que su deseo era volver a jugar con Leo Messi, pero a no ser que el argentino vaya a Francia (opción aún factible), lo cierto es que aquello está lejos de concretarse. Distinto es el caso de Cristiano, quien no querría seguir en Italia tras los constantes fracasos con la Juventus en la Champions.