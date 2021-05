Antonio Conte destacó el gran nivel de Alexis Sánchez: “Lo quiero de titular contra la Roma. Ha sido determinante”

Este sábado, Alexis Sánchez se lució en el reciente campeón de Italia, Inter de Milán. Los “Nerazzurri” golearon por 5-1 a la Sampdoria con dos goles del tocopillano en el primer tiempo, y fue elogiado por el técnico Antonio Conte, quien indicó que “lo quiero de titular contra la Roma. Estoy feliz por Alexis”.

Pese a la gran actuación del atacante nacional, fue tempranamente sustituido a los 55 minutos por Andrea Pinamonti, cuando el encuentro estaba 3-1 a favor del elenco lombardo.

En conferencia de prensa tras el partido, Antonio Conte explicó el por qué decidió sacar el chileno. “Espero que Sánchez no tenga nada serio porque su aductor estaba un poco fatigado. Lo hablé con él para sacarlo a los 10 minutos (segundo tiempo), preferí cuidarlo”, señaló el técnico ante la pregunta de Enzo Olivera, corresponsal de ADN Deportes.

A pesar de que el “Niño Maravilla” no ha tenido un puesto fijo en el once inicial de Conte, el entrenador italiano confesó que “Alexis me pone un gran problema, porque a regresado a ser un futbolista que puede integrar la dupla titular de delanteros aquí, que hoy son Lukaku y Lautaro”.

“Pienso que él ha sido determinante en esta segunda parte de la temporada, porque no olvidemos que cuando él ha iniciado a jugar y le ha tocado ser recambio, ha sido determinante. Sé bien que ya con el Scudetto él necesitaba tener más espacio”, agregó el DT del Inter.