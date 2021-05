Reinaldo Sánchez y Sociedades Anónimas: Me decían que este modelo abriría las puertas al lavado de dinero. Creo que tenían razón

El expresidente de la ANFP, Reinaldo Sánchez, criticó con todo el actual modelo de las Sociedades Anónimas en el fútbol chileno.

En conversación exclusiva con En Cancha, quien fuera el máximo dirigente del balompié nacional señaló que cree que este modelo le abrió las puertas al lavado de dinero. “Me acuerdo que cuando se discutía este tema a nivel político siendo yo presidente de la ANFP. Carlos Toro, quien era mi gerente general, me decía que este modelo era peligroso porque le abría las puertas a los negociados y al lavado de dinero. Y hoy creo que Carlos tenía razón“, manifestó.

“Es cosa de ver quiénes han entrado hoy a la propiedad de los clubes. ¿O acaso no cree que los representantes que manejan los clubes no hacen eso? Trayendo jugadores extranjeros que nadie conoce han liquidado la promoción de jugadores jóvenes, lo que luego se refleja en el nivel de los equipos nacionales y de la selección a nivel internacional”, agregó Sánchez.

“¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? Yo, cuando era dirigente, me preocupé de promocionar a los jóvenes. Obligué a los clubes a tener cuotas de futbolistas de sus canteras en los partidos y eso hizo que apareciera la mejor generación que se ha dado“, sostuvo.

Asimismo, el exmandamás de la ANFP aseguró que el modelo de las S.A. fue interpuesto por intereses políticos, y que esto no ha impedido la irresponsabilidad económica de los presidentes de clubes. “Fue impuesto por intereses políticos, sin duda. Y uno de los promotores fue un ministro que hoy es candidato presidencial y con el que tuve varias discusiones”, detalló.

“Pero esto no ha impedido la irresponsabilidad de la mayoría de los dueños de clubes. Se están pagando sueldos millonarios y llevando al fútbol chileno a una súper inflación. La actividad corre peligro si seguimos así“, advirtió.

Finalmente, Reinaldo Sánchez le cerró la puerta a volver a la ANFP. “Sé lo que hice y cuál fue mi aporte. Pero me fui porque llegué a un límite insostenible un día que en el estadio Monumental un tipo me escupió en la cara. Eso nunca me pasó en mi vida, Ni siquiera en momentos de tensión en el gremio de las micros. Eso me hizo tomarla decisión de irme y no volver más al fútbol…aunque a veces me den ganas“, sentenció.