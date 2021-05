Enzo Roco reveló la dramática situación que vivió por culpa del Covid-19: “Estuve pésimo”

El defensor chileno Enzo Roco habló con ADN Deportes sobre su presente en Turquía, la Selección Chilena y cómo lo afectó el Covid-19 después de contagiarse en Europa.

Sobre esto último comenzó diciendo que “ahora estoy bien, tranquilo y ya recuperado del Covid. Perdí el apetito, el olfato, perdí el gusto, tuve fiebre. Me tiró muy mal a la cama y me tuve que quedar ahí. Estuve pésimo“.

Respecto al contagio en su club, el Fatih Karagümrük SK, lanzó: “Se fue dando en cadena. Se contagiaron de a poco en el equipo y terminaron siendo 12 en total“.

Consultado sobre su presente futbolístico, el zaguero indicó que “el balance ha sido positivo, ya que quería tener continuidad y la he tenido, como no fue en el Besiktas. El proyecto del club me llamó mucho la atención , contrataron buenos jugadores y estamos peleando puestos europeos”.

“He hecho goles, asistencias, volví a la selección, a las citaciones, así que todo eso me pone muy contento”, agregó.

Finalmente, Roco se refirió a su futuro deportivo: “Mi idea es hacerme valorar en el mercado deportivo, tener estadísticas, números, lo que se logró y tratar de dar un salto a la liga potente. Estoy en un momento de madurez con 28 años y me siento muy bien preparado para poder dar ese salto a un equipo importante”.