Esposa de Pedro Pablo Hernández estalló contra Independiente: “Son un desastre en todo sentido”

Después que que parte del equipo de Independiente de Avellaneda fuera retenido por seis horas en el aeropuerto de Salvador en Brasil, debido a la presencia de siete jugadores que dieron positivo en el examen PCR -Con Juan Manuel Insaurralde y Pedro Pablo Hernández incluido- la esposa del mediocampista chileno estalló con todo el redes sociales.

Agostina desató toda su furia contra la dirigencia de la escuadra trasandina, ya que fue una situación que podrían haber evitado.

“¡Impresentables! Son un desastre en todo sentido, hoy demostrado una vez más… terminan siendo marionetas de ellos. No estaban dadas las condiciones de que viajen así, un gran número aún con registro detectable… pero la quieren dibujar a su manera (como pasa siempre)”, lanzó en Instagram.

Tras ello, añadió que “con registro positivo no pueden salir ni de sus casas, y pretenden que los dejen entrar a un país, pero no… los apuran en volver, subestiman en caso de que sigan dando positivo, justificando que al día 10 ya no contagian… y el efecto dominó de contagios en el club a qué se debe? Pero nadie puede plantear nada, nadie puede preguntar nada”.