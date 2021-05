Felipe Fritz quiere revancha en Colo Colo: “Volveremos a levantarnos con más fuerza”

Por Cristian Ávila Soto

Colo Colo sufrió una de las peores derrotas en el Campeonato Nacional, tras ser vapuleado por 5-1 ante Ñublense en Chillán. El conjunto popular pagó caro los errores sanitarios en la semana previa, ya que no pudo contar con 17 jugadores por contacto estrecho a raíz de un caso positivo de Covid-19.

Sin embargo, en este partido aprovecharon de sumar minutos algunos jugadores que no venían siendo considerados por Gustavo Quinteros, como el caso de Felipe Fritz, quien no la ha pasado bien en el Monumental, debido que el propio entrenador en entrevista con Radio ADN confesó que era un jugador que no estaba en la carpeta de refuerzos, pero que arribó a Macul por petición de la dirigencia.

Fritz fue titular y no se notó cómodo como lateral izquierdo, un puesto que no domina. Según Quinteros su posición es extremo o interior por izquierda.

No obstante, el futbolista no baja los brazos y anuncia en redes sociales que seguirá luchando por un puesto de titular en el equipo. “Es más que seguro que para cada uno esto fue sólo un tropezón y que volveremos a levantarnos con más fuerza”, publicó en su cuenta de Instagram.

Además agregó que “esto es lo lindo del fútbol, que siempre trae revanchas. Seguimos de pie y con la ilusión intacta“.

El Cacique volvió este lunes a los entrenamientos pensando en el próximo compromiso frente a Palestino, el sábado a las 20:30 horas, en el Monumental.

La principal novedad en la primera práctica de la semana fue la incorporación del defensor argentino Emiliano Amor, quien será presentado este martes por el gerente deportivo Daniel Morón.