El Tenor Juan Cristóbal Guarello y la goleada 5-1 sufrida por Colo Colo ante Ñublense: “No vaya a ser que por este resultado quede fuera de una copa o pierda el título”

El comentarista de ADN Deportes Juan Cristóbal Guarello desmenuzó lo acontecido este sábado bajo la lluvia en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, donde Colo Colo perdió como visita de manera inapelable por 5-1 ante Ñublense, usando un equipo de emergencia debido a las restricciones sanitarias que llevaron al técnico albo Gustavo Quinteros a no contar con cerca de veinte jugadores del primer plantel por ser contactos estrechos de un compañero enfermo de coronaviris.

” Antes dijimos que Colo Colo tenía que zafar, y en una de esas solo lograr un puntito con Ñublense. Pero era claro el peligro que se corría, debido a la improvisación obligada a la que Gustavo Quinteros se vio sometido a la hora de armar un equipo con lo que había, casi sin entrenarlo”, señaló el “Tenor”, recordando la imprudencia de varios de sus dirigidos de haber celebrado el domingo pasado en el camarín del Estadio Monumental el 1-0 sobre Univesidad de Chile obviando las medidas que hay que seguir por la pandemia de covid-19.

“Al primer contratiempo estos chicos se desarmaron y fueron avasallados por un equipo profesional como Ñublense… Colo Colo no tuvo la pelota y casi no hizo faltas, por lo que no pudo amagarle los circuitos a su rival muy trabajado y con una línea clara de juego. Ahora hubo dos partidos: uno hasta el 1-1 y otro desde ese momento en adelante, con un Colo Colo que no tuvo reacción y dejó de jugar. El equipo de Gustavo Quinteros no estaba en la cancha, corría detrás de la pelota”, agregó Juan Cristóbal Guarello.

El comunicador advirtió que “no vaya a ser que por este resultado o la diferencia de gol Colo Colo quede fuera de una copa internacional o bien pierda el título… Hay que manejar con cuidado las redes sociales y respetar los protocolos contra el coronavirus. Gustavo Quinteros paró lo que pudo y no logró el objetivo de al menos lograr un empate, que era un gran resultado. Pienso que la derrota estaba entre lo esperable para él, pero nunca con tanta contundencia”.