Polo Quinteros y el momento de la UC: “Es muy difícil acostumbrarse rápido a un técnico”

Dos derrotas suma Universidad Católica en el arranque de la Copa Libertadores, resultados que lo complican para cumplir uno de los objetivos de la temporada, el cual es lograr clasificar a los octavos de final del torneo continental.

Este momento no ha dejado indiferente a históricos jugadores de la UC, como es el caso del ex goleador cruzado, Jorge “Polo” Quinteros, quién en conversación con ADN, apuntó a la permanente salida de entrenadores como una de las razones por el mal comienzo, “no se puede cambiar los técnicos cada año, sos la Católica, somos un equipo importante, no puede ser eso, yo creo que es algo pendiente de la dirigencia, el técnico no se puede ir siendo campeón, y soy un convencido de que es un tema de la dirigencia”.

Pero además Quinteros le hace una petición a la dirigencia, pensando en mejorar en un futuro, pidiendo que “no le cambien más el técnico, dejen una idea y bueno, si hay que pagar, se paga, le tienen que dar tranquilidad a los jugadores, hoy le toca enfrentar la Libertadores con un técnico que lleva un mes y medio”.

Por otro lado, el ex artillero de Argentinos Juniors destaca lo realizado por los futbolistas del club en los últimos años, tomando en cuenta esta salida de técnicos que han tenido todos los años, manifestando que “a los jugadores de Católica hay que sacarse el sombrero, hay que hacerle un monumento, ganar tres torneos consecutivos y con tres o dos cambios de técnico, es un logro doblemente importante, es muy difícil acostumbrarse rápido a un técnico, muy difícil, entonces hoy a la Católica le está pasando eso”.

Los dirigidos por Gustavo Poyet volverán este domingo 2 de mayo a la cancha, cuando enfrenten a Deportes Melipilla por una nueva fecha del torneo local y ya el próximo miércoles 5 de mayo jugarán un nuevo choque por Copa Libertadores, ahora ante Nacional de Uruguay en San Carlos de Apoquindo.