Matías Fernández tras marcar en el fútbol chileno después de casi 15 años: “Quiere decir que estamos viejos”

Este viernes por la noche, Everton y Deportes La Serena le dieron el vamos a la jornada seis del Torneo Nacional 2021 y en un partido desvirtuado por las tres expulsiones que tuvo el cuadro local antes de la primera media hora, los “papayeros” se impusieron por 4-0.

Uno de los cuatro goles lo marcó Matías Fernández, quien infló las mallas después de casi 15 años en el fútbol chileno: “contento con el triunfo. El partido se desvirtúa con las expulsiones, pero contento por el resultado. Era importante para nosotros sumar para estar en la parte de arriba de la tabla”, comentó en conversación con TNT Sports.

Sobre su gol, el segundo de Deportes La Serena, el volante se tomó con humor el tiempo que tuvo que pasar para volver a marcar: “quiere decir que estamos viejos (risas). Contento por el resultado y por meternos en la parte alta de la tabla”, dijo el mediocampista.

Al finalizar, analizó sus actuaciones con Deportes La Serena: “gracias a Dios me he sentido bien, me han tratado bien en La Serena. Cada vez me siento mejor“, cerró Fernández.